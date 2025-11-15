Calciomercato Lazio, Insigne si avvicina? L’agente ha voluto mandare ancora un altro indizio!

Calciomercato Lazio, parla l’agente di Insigne: “Siamo vicini a una soluzione, ma il mercato è bloccato”

Il nome di Lorenzo Insigne continua a circolare con forza nell’ambiente del Calciomercato Lazio, dove l’ex capitano del Napoli viene accostato ai biancocelesti ormai dalla scorsa estate. A fare chiarezza sulla situazione è stato il suo agente, Andrea D’Amico, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per aggiornare sul futuro del suo assistito e sulle possibilità di vederlo alla corte di Maurizio Sarri.

Secondo D’Amico, il percorso per definire il prossimo club di Insigne è ormai ben avviato. «Siamo quasi arrivati a una soluzione, ma non è il momento di svelare nulla», ha spiegato, mantenendo volutamente un profilo basso per non compromettere le trattative in corso. L’agente ha confermato che Insigne è un profilo che piace molto alla Lazio, soprattutto per caratteristiche tecniche e affinità con il gioco di Sarri. Tuttavia, ha sottolineato come l’attuale blocco del mercato biancoceleste rappresenti un ostacolo concreto: una condizione che limita le possibilità di manovra del club e che costringe tutte le parti a un’attesa tattica.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, Insigne rappresenterebbe un colpo di esperienza e qualità, un innesto capace di elevare il tasso tecnico della rosa e di guidare i più giovani grazie al suo bagaglio di leadership e carisma. Nonostante ciò, D’Amico ha preferito non sbilanciarsi: «Vedremo cosa succede nelle prossime settimane. Ci stiamo lavorando da tempo, ma ci sono anche altre opzioni aperte e bisogna avere rispetto per tutti i club coinvolti». Una dichiarazione che lascia intendere manovre parallele e un mercato ancora molto dinamico attorno al campione d’Europa 2021.

L’agente ha poi voluto ribadire il valore del suo assistito: «Insigne merita di giocare ad alti livelli». Una frase che suona come un messaggio chiaro sia alla Lazio sia a tutte le altre società interessate. D’Amico ha inoltre toccato un punto spesso discusso nel Calciomercato Lazio e in generale nel mercato italiano: la tendenza a investire solo sui giovani con prospettiva di rivendita. «Tutti cercano giocatori da valorizzare per fare plusvalenze, ma anche un giocatore di 34 anni può far crescere la squadra. L’esperienza serve per migliorare chi hai già in rosa».

In conclusione, il futuro di Insigne rimane aperto, ma il suo nome continua a essere un tema caldo nel Calciomercato Lazio. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il fantasista potrà davvero ritrovare Sarri nella Capitale o se prenderà una strada diversa.

