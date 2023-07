Calciomercato Lazio, infortunio Torreira. Le condizioni del centrocampista. Il giocatore è tra gli obiettivi dei biancocelesti per il centrocampo

Secondo quanto riportano i media turchi, Lucas Torreira è tra gli obiettivi della Lazio per rinforzare il centrocampo, ha subito un infortunio qualche tempo fa che lo ha costretto a non prendere parte al ritiro con il resto della squadra per iniziare un percorso di riabilitazione.

Dalla Turchia fanno sapere che si tratta di una lesione di secondo grado al legamento laterale del ginocchio, che non gli consentirà di scendere in campo nella gara di domani contro lo Zalgiris per il secondo turno di qualificazione alla prossima Champions League.