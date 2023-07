Calciomercato Lazio, Immobile come Milinkovic? L’attaccante ha accettato una super offerta dall’Arabia. Il capitano biancoceleste avrebbe trovato l’accordo col club saudita

Secondo quanto riporta il giornalista arabo, Turki Alghamdi, il capitano della Lazio, Ciro Immobile, avrebbe trovato un accordo con un club saudita da circa 15 milioni di euro a stagione ai quali si aggiungerebbero 5 milioni alla firma.

Servirà poi trovare l’accordo con Lotito che, dopo aver ceduto Milinkovic, difficilmente si vorrà privare di un giocatore così importante. Se la trattativa per Immobile non dovesse andare a buon fine, l’alternativa sarebbe Luis Muriel, in scadenza con l’Atalanta. Per il momento si tratterebbe solamente di voci, si attendono, nelle prossime ore, ulteriori sviluppi.