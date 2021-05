Andreas Pereira: «Avrei voluto dar di più alla Lazio, ma il futuro...»

Andreas Pereira fa un bilancio al termine della stagione: le parole del giocatore della Lazio in prestito dallo United

È stata una stagione particolare per Andreas Pereira, che non ha trovato lo spazio sperato nella Lazio. Al termine del campionato, il giocatore fa un bilancio.

«Se fai fatica a salire in volo, fai come l’aquila, rinnova le tue ali. È questa una delle tante cose che ho imparato in questa stagione alla Lazio. Il simbolo del club, una città incredibile, i tifosi che mi hanno accolto a braccia aperte. Tutti questi momenti sono serviti per un grande apprendimento. Tanti momenti di frustrazione, partite in cui avrei voluto dare di più alla squadra, più tempo, più me. A proposito dei momenti di gioia… La mia prima da titolare e il gol, momenti di vittorie negli ultimi minuti. Qui ho vissuto con compagni incredibili. L’unica cosa di cui ho rammarico è non aver visto voi tifosi allo stadio, di non correre da voi e da questa fantastica tifoseria. Il futuro è davanti a noi e chissà che io non vi veda ancora…».