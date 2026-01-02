Calciomercato Lazio, Ilic ancora nella testa di Sarri per il centrocampo biancoceleste. La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Ilic stuzzica ancora i biancocelesti per rinforzare il centrocampista

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi su più tavoli, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, reparto considerato centrale nel progetto tecnico di Maurizio Sarri. Tra i nomi che restano in cima alla lista dei desideri del tecnico biancoceleste c’è da tempo Ivan Ilic, centrocampista del Torino che potrebbe tornare di moda nelle prossime settimane grazie a una possibile operazione impostata su uno scambio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il profilo di Belahyane potrebbe essere inserito come contropartita tecnica nell’affare che porterebbe Ilic a Formello. Una soluzione che la dirigenza della Lazio starebbe valutando con attenzione, nel tentativo di abbassare l’esborso economico e rendere l’operazione più sostenibile. L’Atalanta aveva già scartato Belahyane nell’ambito della trattativa per Samardzic, ma con il Torino lo scenario potrebbe essere diverso.

Il club granata, infatti, potrebbe aprire a uno scambio, soprattutto considerando che Ilic in Piemonte non è mai riuscito a esprimere appieno il suo potenziale. Arrivato con grandi aspettative, il centrocampista serbo non ha trovato continuità né un ruolo stabile, finendo spesso ai margini del progetto tecnico. Una situazione che potrebbe favorire il Calciomercato Lazio, sempre alla ricerca di profili funzionali al gioco di Sarri.

Anche Belahyane, dal canto suo, non è riuscito a lasciare il segno nella Capitale. Il centrocampista marocchino ha faticato a trovare spazio e continuità, rendendo un’eventuale cessione una soluzione utile per entrambe le parti. In questo contesto, lo scambio potrebbe rappresentare una scelta vantaggiosa sia per la Lazio sia per il Torino.

Un ulteriore elemento da considerare è la figura di Baroni, che ritroverebbe Belahyane dopo i sei mesi trascorsi insieme nella scorsa stagione. Un fattore che potrebbe facilitare l’inserimento del marocchino nell’ambiente granata. Il Calciomercato Lazio resta dunque vigile, con l’obiettivo di regalare a Sarri un centrocampista come Ilic, considerato da tempo un vero pallino dell’allenatore biancoceleste.