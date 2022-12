Calciomercato Lazio, il retroscena: Sarri in estate ha bocciato due terzini sinistri

Calciomercato Lazio, in estate Sarri ha bocciato due terzini sinistri: Nuno Tavares e Nico Schulz. Il retroscena

La Lazio è sempre alla ricerca di un terzino sinistro che possa dare maggiori varianti tattiche a Maurizio Sarri.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, a tal proposito, riporta un importante retroscena risalente alla scorsa estate. Il tecnico toscano ha infatti bocciato due terzini sinistri. Nuno Tavares, oggi al Marsiglia, e Nico Schulz del Borussia Dortmund. Quest’ultimo è stato riproposto nelle ultime ore ma continua a non convincere il Comandante anche per una prima parte di stagione con zero presenze all’attivo a causa di grossi problemi famigliari.