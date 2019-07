Calciomercato Lazio, il Catania corteggia Tounkara: i dettagli

L’attaccante di proprietà della Lazio Mamadou Tounkara è corteggiato, oltre che da Cosenza e Juve Stabia, anche dal Catania

Mamadou Tounkara, reduce da una stagione in prestito allo Zemplin, è in attesa di conoscere il prossimo club che l’accoglierà nella propria rosa. Nonostante il contratto con la Lazio scadrà il prossimo giugno, l’ex Primavera continua a non far parte del progetto biancoceleste. Dopo i sondaggi di Cosenza e Juve Stabia, un’altra squadra starebbe monitorando l’attaccante. Si tratterebbe, secondo tuttomercatoweb, del Catania. I capitolini vogliono sfoltire la rosa, e tra gli esuberi c’è anche il classe ’96. I siciliani ci stanno pensando.