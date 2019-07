Paideia, visite per Strakosha, Di Gennaro e Tounkara – Foto

Paideia, altra mattinata di visite per i biancocelesti

Continuano le visite in clinica Paideia. Questa mattina è stata la volta di Thomas Strakosha, finalmente il portiere biancoceleste potrà raggiungere i compagni in ritiro e iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. L’estremo difensore ha messo da parte i problemi fisici che lo tormemtavano dalla fine della scorsa stagione e questa mattina è arrivato in clinica per le visite mediche di rito. In serata è previsto il suo arrivo ad Auronzo di Cadore.

Visite questa mattina anche per Di Gennaro e Tounkara, entrambi i giocatori rimarranno a Formello e si alleneranno insieme agli altri esuberi, in attesa di una nuova sistemazione.