Calciomercato Lazio, sempre caldo il nome di Sanabria per l’attacco: contatto Cairo-Lotito, i granata aprono alla cessione

Come riporta Il Messaggero, Sanabria resta in orbita calciomercato Lazio per il ruolo di vice Immobile.

Oggi ci sarà un contatto tra Cairo e Lotito: i granata hanno aperto alla cessione valutando l’ex Roma circa 20 milioni di euro.