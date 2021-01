Daniele Rugani potrebbe fare ritorno in Italia. Il difensore centrale è stato proposto in prestito alla Lazio. Ecco le ultime notizie

Proposto Rugani in prestito: scrive Il Messaggero in edicola oggi. Il difensore che piace anche al Parma, potrebbe lasciare il Rennes nei prossimi giorni per fare ritorno in Italia.

La Lazio cerca un nuovo difensore centrale dopo l’infortunio occorso a Luiz Felipe e Rugani potrebbe essere una soluzione.