Calciomercato Lazio, ore decisive per Bonucci: Lotito a colloquio con Sarri

Calciomercato Lazio, sono ore decisive per il possibile arrivo di Leonardo Bonucci: Lotito a colloquio con Sarri

Sono ore decisive nel calciomercato Lazio per il possibile arrivo di Leonardo Bonucci. Come riporta Il Messaggero, il centrale sta aspettando i biancocelesti con Lotito convintissimo dell’esperienza e della mentalità che l’ex Milan porterebbe nello spogliatoio.

Il patron avrà dunque un colloquio con Sarri per convincerlo a dare il definitivo via libera: il tecnico ha ancora dei dubbi legati alla possibile rottura degli equilibri in spogliatoio. Sullo sfondo restano Union Berlino e Genoa.