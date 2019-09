Calciomercato Lazio, i voti dei quotidiani: pesano le conferme dei ‘big’

Ecco come è stato giudicata la sessione estiva di calciomercato della Lazio dai principali quotidiani sportivi e non

Ieri alle 22 si è conclusa la sessione estiva di calciomercato per le squadre italiane. Alcuni quotidiani, nella loro edizione odierna, hanno pubblicato i giudizi sull’operato dei club di Serie A. La Lazio ha ottenuto voti che vanno dal 6 al 6,5 dai maggiori giornali sportivi e non. Fondamentali le conferme dei big, come Milinkovic, a cui non ha fatto seguito però un mercato in entrata convincente fino in fondo. Di seguito, l’analisi completa:

GAZZETTA DELLO SPORT, VOTO 6,5: Lazzari e Jony sono le novità più attese, ma Lotito ha confermato Milinkovic, Correa e Luis Alberto.

LA STAMPA, VOTO 6,5: Tenere Milinkovic-Savic vale come comprare un top player, poi ha investito sul difensore Vavro e sull’esterno Lazzari: non sarà molto, ma la struttura era già valida.

CORRIERE DELLO SPORT, S.V.: Doveva essere rivoluzione e invece solo ritocchi mirati, puntando ancora sullo stesso blocco dei titolari, ritenuti di valore superiore all’ottavo posto dell’anno scorso. Più degli acquisti pesano le conferme di Milinkovic e Luis Alberto. Blindato Correa. Continuità.

TUTTOSPORT, VOTO 6.