Calciomercato Lazio, i biancocelesti vogliono pescare dalla Francia. Fabiani ha le idee chiare - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, i biancocelesti vogliono provare a pescare in Francia per rinforzare la squadra

Il Calciomercato Lazio entra in una fase cruciale dopo la cessione di Valentín Castellanos, un’uscita pesante che costringe la dirigenza biancoceleste a intervenire per rinforzare il reparto offensivo. In vista del mercato di gennaio 2026, il direttore sportivo Angelo Fabiani è già al lavoro per individuare il profilo giusto, valutando soluzioni che possano garantire sia presente che prospettiva.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il calciomercato della Lazio guarda con particolare attenzione alla Francia, nello specifico a Ligue 1 e Ligue 2, campionati ritenuti ideali per scovare giovani attaccanti di talento a costi sostenibili. Due i nomi finiti sul taccuino della società: Lucas Stassin del Saint-Étienne e Brian Djomeni Madjo del Metz.

Lucas Stassin è un attaccante belga classe 2004, attualmente in forza al Saint-Étienne. Nonostante la retrocessione del club in Ligue 2, il giovane centravanti si sta mettendo in mostra: in questa stagione ha collezionato 4 gol in 14 presenze. Secondo i dati di Transfermarkt, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra importante ma non proibitiva. Nel contesto del Calciomercato Lazio, Stassin rappresenterebbe un profilo già pronto per il salto di qualità, con margini di crescita ancora interessanti.

Ancora più intrigante, però, è il nome di Brian Djomeni Madjo. Il classe 2009 milita nel Metz, attualmente in difficoltà in Ligue 1, ed è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio francese. A soli 17 anni, Madjo ha già esordito in prima squadra, raccogliendo 5 presenze stagionali. Dotato di un fisico imponente e di caratteristiche da vero centravanti, ricorda per struttura giocatori come Fullkrug. Nel Calciomercato Lazio, il suo profilo sarebbe un investimento puramente futuribile.

La domanda chiave resta una: presente o prospettiva? Difficilmente Stassin o Madjo potrebbero garantire nell’immediato l’impatto lasciato da Castellanos. Più plausibile, invece, che il Calciomercato Lazio scelga di puntare su uno dei due come rinforzo strategico, da far crescere gradualmente all’interno del progetto tecnico biancoceleste. Una scelta che confermerebbe la linea giovane e sostenibile intrapresa dal club.