Idea Grillitsch per la Lazio, sul giocatore c’è anche la Roma

Non solo in campo, Lazio e Roma si sfidano anche sul mercato: i due club della Capitale sarebbero sulle tracce di Grillitsch

Non solo Casale, la Lazio rischia di contendersi con la Roma più di un obiettivo di mercato. Oltre al difensore, i due club sarebbero sulle tracce di Florian Grillitsch: è il jolly dell’Hoffenheim, può agire sia come centrale di centrocampo che difensivo, ha 26 anni e nessuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

La notizia è rimbalzata dalla Spagna, ma quel che è certo è che la società biancoceleste sarà vincolata dall’indice di liquidità e, inevitabilmente, i possibili colpi a parametro zero saranno valutati con più attenzione. Su Grillitsch ci sarebbero anche Arsenal e Newcastle.