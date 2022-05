Calciomercato Lazio, Sarri insiste per Casale e Parisi: la situazione

Casale e Parisi sono i due nomi fatti da Maurizio Sarri per la difesa: giovani, di prospettiva e seguiti dallo stesso agente di Hysaj

Casale e Parisi, sono questi i due nomi fatti da Maurizio Sarri per la Lazio del futuro. Il primo – come scritto sulle colonne del Corriere dello Sport – è valutato tra i 15 e i 12 milioni e sui 15 è anche il prezzo del cartellino per l’altro ed entrambi sono assistiti da Mario Giuffredi, procuratore – tra gli altri – anche di Hysaj.

Il tecnico vuole ragazzi giovani e di prospettiva, così da poterli valorizzare ed inserirli al meglio nella sua idea di gioco. Occhio però alla Roma, che si sarebbe inserita per il difensore del Verona e potrebbe convincere il giocatore ad approdare sull’altra riva del Tevere.