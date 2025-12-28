Calciomercato Lazio, Gigot si avvicina sempre più all'addio. Spunta fuori una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Samuel Gigot verso l’addio, Sarri lo esclude dal progetto. La situazione attuale

Non è stato un anno facile per Samuel Gigot. Il difensore centrale francese, classe 1993, era arrivato la scorsa estate dal Marsiglia con l’obiettivo di sostituire il partente Casale. Inizialmente, sotto la guida di Baroni, Gigot aveva trovato spazio e fiducia, mostrando solidità in difesa e guadagnandosi il rispetto dei tifosi biancocelesti grazie a prestazioni positive e a un atteggiamento professionale in campo.

Tuttavia, con il ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio, la situazione del centrale è rapidamente cambiata. Gigot non rientra nelle caratteristiche tecniche predilette dal tecnico toscano e, soprattutto, è stato sfortunato sul piano fisico. Dopo appena una settimana di ritiro, il francese ha accusato problemi alla schiena che ne hanno interrotto la preparazione estiva, a cui si è aggiunto un infortunio alla caviglia che ha reso necessaria un’operazione chirurgica in Francia il mese successivo.

Il risultato è che, insieme a Hysaj, Gigot si è trovato fuori dal progetto tecnico della Lazio e al di fuori della lista dei convocabili. La sua situazione contrattuale rappresenta ora un peso per la società, sia in termini economici sia di spazio in rosa.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la società biancoceleste sta valutando la possibilità di trovare una soluzione durante la sessione invernale di calciomercato Lazio. Cedere Gigot permetterebbe di liberare un ingaggio importante e di riorganizzare il reparto difensivo secondo le indicazioni di Sarri.

Il discorso riguarda anche Hysaj, che invece è in scadenza a giugno 2026, ma la priorità per la Lazio rimane quella di sfoltire la rosa liberando spazio salariale e dando la possibilità a giocatori più funzionali al sistema sarriano di ritagliarsi un ruolo.

In questa prospettiva, il calciomercato Lazio invernale potrebbe rappresentare un’occasione per chiudere definitivamente il capitolo Gigot, consentendo al club di puntare su alternative più in linea con le strategie tecniche ed economiche della società e di ripartire con una rosa più snella e competitiva per il prosieguo della stagione.

