Calciomercato Lazio, Gigot e l'ennesimo rebus su quello che sarà il suo futuro. La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Gigot e ancora l’ennesimo rebus sulla squadra biancoceleste. La situazione

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi anche sul fronte delle uscite e tra i nomi destinati a lasciare Formello c’è quello di Samuel Gigot. Il difensore francese, arrivato con aspettative importanti, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico biancoceleste e ora sembra sempre più vicino all’addio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo della Lazio e quello del calciatore coincidono: separare le rispettive strade nel più breve tempo possibile. Gigot ha bisogno di rilanciarsi, di ritrovare continuità e fiducia, elementi che difficilmente potrebbe ottenere restando nella Capitale. Per questo motivo guarda con interesse a un ritorno in Francia, dove alcuni club di Ligue 1 starebbero valutando il suo profilo.

Nel Calciomercato Lazio, però, l’operazione non appare semplice. Le squadre interessate sarebbero disposte a farsi avanti solo a condizioni economiche molto vantaggiose, puntando su un prezzo fortemente ribassato. Una strategia comprensibile, considerando il rendimento recente del difensore e la sua posizione ai margini della rosa. La Lazio, dal canto suo, non fa muro: la dirigenza biancoceleste sarebbe aperta a qualsiasi soluzione pur di recuperare almeno una parte dell’investimento effettuato.

Un altro nodo cruciale nel calciomercato della Lazio riguarda l’ingaggio del giocatore. Lo stipendio di Gigot pesa sul monte salari e rappresenta un ostacolo non secondario per eventuali pretendenti. Proprio per questo, a Formello si starebbero valutando anche formule alternative, come il prestito con diritto o obbligo di riscatto, o addirittura una compartecipazione sull’ingaggio pur di agevolare la cessione.

Il diktat del direttore sportivo Angelo Fabiani è chiaro: nel Calciomercato Lazio la priorità è cedere Gigot. Liberare spazio in rosa e alleggerire il bilancio consentirebbe al club di operare con maggiore flessibilità sia in entrata che in uscita. Le prossime settimane saranno decisive per capire se dalla Ligue 1 arriverà l’offerta giusta per chiudere un capitolo che, ormai, sembra destinato a concludersi.