Calciomercato Lazio, sguardo alla Serie A per la difesa: quei due nomi non vanno esclusi del tutto. Arrivano novità

Calciomercato Lazio, uno sguardo alla Serie A per rinforzare la difesa dei biancocelesti: due nomi da non dover escludere

Il calciomercato Lazio ha sempre un occhio di riguardo alle possibili occasioni che si presenteranno per rinforzare la difesa. Secondo Il Messaggero, da Formello si guarda sempre anche alla Serie A per trovare dei rinforzi per il pacchetto arretrato.

Piace e non poco Ghilardi del Verona, che sembrava bloccato ma per cui i gialloblù hanno alzato le richieste. Occasione Ismajli, visto che il contratto dell’albanese con l’Empoli andrà in scadenza alla fine di questa stagione.