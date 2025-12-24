Calciomercato Lazio, futuro incerto per Mario Gila. Rinnovo utopia per il difensore biancoceleste? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il futuro di Mario Gila sempre più lontano da Roma. La situazione

Il calciomercato Lazio entra in una fase delicata e uno dei temi più caldi riguarda il futuro di Mario Gila. Il difensore spagnolo è diventato nel tempo uno dei pilastri della squadra biancoceleste, ma le difficoltà legate al rinnovo del contratto rischiano di portare a una separazione ormai sempre più probabile.

Il blocco del mercato ha avuto un impatto significativo sulle strategie del club. In quella fase, la Lazio non aveva la possibilità di presentare a Gila un’offerta di rinnovo al rialzo, potendo soltanto proporre un prolungamento alle stesse cifre. Una situazione che ha inevitabilmente rallentato i dialoghi e raffreddato i rapporti tra le parti. Ora che il mercato è tornato operativo, la società avrebbe margini per migliorare la proposta, ma secondo quanto riportato da Il Messaggero il tempo potrebbe essere ormai scaduto.

Il contratto di Gila è in scadenza nel 2027, ma l’interesse attorno al suo nome è cresciuto in modo esponenziale. Nel panorama del calciomercato Lazio, il centrale spagnolo rappresenta uno dei profili più ambiti, grazie a una crescita costante e a prestazioni di alto livello. Diversi club europei sono pronti a offrire uno stipendio nettamente superiore rispetto a quello attuale, cifre più in linea con il rendimento mostrato sul campo.

Tra le squadre interessate figurano Chelsea, Bournemouth, Milan e Inter, tutte pronte a monitorare l’evolversi della situazione. Non è escluso che l’addio possa concretizzarsi già a gennaio 2026, qualora la Lazio non riuscisse a trovare un accordo soddisfacente per il rinnovo. A complicare ulteriormente lo scenario c’è anche la clausola che prevede il 50% della futura rivendita destinato al Real Madrid, dettaglio che incide sulle valutazioni economiche del club.

Salvo colpi di scena, il calciomercato Lazio potrebbe quindi segnare la fine dell’avventura di Mario Gila nella Capitale, aprendo a un nuovo capitolo sia per il giocatore sia per la società biancoceleste.

