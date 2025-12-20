Calciomercato Lazio, futuro già deciso per Marusic? L'indiscrezione biancoceleste non lascia dubbi - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Marusic? Arriva subito una nuova grande indiscrezione

Il futuro della fascia destra rappresenta uno dei nodi principali in vista delle prossime sessioni e il Calciomercato Lazio è già chiamato a fare valutazioni importanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione legata ad Adam Marusic resta in bilico e potrebbe avere conseguenze rilevanti sulla pianificazione tecnica del club biancoceleste.

Il terzino montenegrino è uno degli elementi più affidabili della rosa e il tecnico spinge per una sua conferma. La sua duttilità, l’esperienza maturata negli anni e la conoscenza dell’ambiente lo rendono una pedina preziosa nello scacchiere tattico della Lazio. Tuttavia, il rinnovo contrattuale non è ancora stato definito e le distanze tra domanda e offerta restano significative, alimentando i dubbi sul suo futuro.

Marusic avrebbe infatti avanzato una richiesta di rinnovo biennale con opzione per una terza stagione, accompagnata da un adeguamento dell’ingaggio. Attualmente il difensore percepisce circa 1,7 milioni di euro a stagione, cifra che il giocatore vorrebbe rivedere al rialzo. Un aspetto che pesa sulle riflessioni della dirigenza e che potrebbe influenzare direttamente le strategie del Calciomercato Lazio.

Nel caso in cui non si trovasse un accordo, la Lazio sarebbe costretta a intervenire in modo deciso sul mercato. Sostituire un profilo come Marusic non sarebbe semplice né economico: per garantire lo stesso livello di affidabilità servirebbe un investimento importante, sia in termini di cartellino sia di ingaggio. Una spesa che il club preferirebbe evitare, puntando piuttosto sulla continuità.

Per questo motivo, la priorità resta il rinnovo. La società sta valutando se accontentare, almeno in parte, le richieste del giocatore o se iniziare a guardarsi intorno alla ricerca di alternative valide. In entrambi i casi, la questione Marusic è destinata a diventare centrale nel Calciomercato Lazio, con ripercussioni anche su altre operazioni in entrata e in uscita.

Le prossime settimane saranno decisive. Dal futuro del montenegrino passerà una fetta importante delle strategie biancocelesti, chiamate a trovare il giusto equilibrio tra sostenibilità economica e competitività tecnica.

