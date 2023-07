Cancellieri, quale futuro? Spuntano due opzioni

Calciomercato Lazio, in casa biancoceleste c’è da definire il futuro di Matteo Cancellieri: due ipotesi sul tavolo

Matteo Cancellieri resta in uscita dal calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, l’esterno non ha convinto Sarri nella stagione appena conclusa ed è considerato tra i partenti.

Ci sono due opzioni sul tavolo: prestito secco oppure cessione a titolo definitivo inserendolo come contropartita in una delle tante operazioni imbastite dalla Lazio.