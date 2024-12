Calciomercato Lazio, sfida a gennaio con la Fiorentina? Due obiettivi in comune: i nomi

Calciomercato Lazio, sfida in vista a gennaio con la Fiorentina? Due gli obiettivi in comune dei club: ecco i nomi

Come spiegato dal Corriere Fiorentino, il calciomercato Lazio e la Fiorentina avrebbero in comune due obiettivi per il centrocampo: Michael Folorunsho e Jacopo Fazzini. I due piacciono a entrambe le squadre, che potrebbero sfidarsi già nelle prossime settimane.

Il centrocampista del Napoli, prodotto del vivaio biancoceleste, è stato accostato a più riprese a un ritorno in estate, ma poi non se n’è fatto nulla. Il giovane dell’Empoli, invece, piace ormai da tempo e stavolta sembra quella giusta per vederlo fare il salto in una squadra di livello più alto.