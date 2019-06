La Lazio ed il centrocampo che verrà: Leiva e Luis Alberto i punti fermi

Sta nascendo una nuova Lazio, che tenterà l’assalto alla Champions League: tutti i cambiamenti relativi al centrocampo

Complici le probabili mosse in entrata ed in uscita, sta nascendo una nuova Lazio che, nella prossima stagione, tenterà di ottenere finalmente la qualificazione in Champions League. Tutto ruoterà attorno al futuro di Milinkovic-Savic che, nel caso dovesse partire, sarebbe sostituito probabilmente da Yazici. L’uscita del ‘Sergente’ provocherebbe uno scossone nell’ambiente biancoceleste, ma Inzaghi ha due punti fermi: Leiva e Luis Alberto, che non dovrebbero muoversi dalla Capitale.

FASCE – Sulle fasce l’arrivo di Manuel Lazzari è praticamente ad un passo. L’esterno della Spal farebbe coppia con Marusic, mentre Jony – anche lui vicino al trasferimento a Roma – formerà il secondo duo con Senad Lulic. A questi, poi, va aggiunto Jordan Lukaku che, come anticipato, verrà testato ad Auronzo di Cadore, per comprendere se ha effettivamente fatto passi importanti verso il completo recupero della forma.

GLI ALTRI – Se Berisha è nella stessa situazione di Lukaku, Marco Parolo è pronto ancora a dare un contributo importante alla squadra, soprattutto in un eventuale periodo di adattamento dei nuovi arrivati. Cataldi rimane alle spalle di Leiva in attesa del rinnovo contrattuale, mentre Badelj dovrebbe partire.