Calciomercato Lazio, Fabiani stupisce tutti: «Insigne, Tavares e prossimi colpi. Vi svelo tutto!» - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Fabiani fa chiarezza prima di Udinese-Lazio.Il direttore sportivo biancoceleste spegne le voci su Castellanos, Insigne e Nuno Tavares

Il Calciomercato Lazio continua a essere al centro dell’attenzione mediatica, ma Angelo Fabiani ha voluto fare chiarezza prima del match tra Udinese e Lazio, valido per la 17ª giornata di Serie A ENilive 2025/2026. Il direttore sportivo biancoceleste, intervenuto nell’intervista prepartita, ha affrontato diversi temi legati alle voci di mercato che circondano il club.

Fabiani ha innanzitutto parlato della situazione di Castellanos, smentendo qualsiasi collegamento con il Calciomercato Lazio: la scelta di lasciarlo in panchina è stata esclusivamente tecnica. Il dirigente ha definito “destituite da ogni fondamento” le indiscrezioni su presunte offerte ricevute, sottolineando come spesso vengano accostati alla Lazio giocatori senza alcun riscontro reale. L’obiettivo della società, ha ribadito, è lavorare con serenità per raggiungere i risultati prefissati.

Ampio spazio anche alle voci su Insigne. Fabiani ha ironizzato sulle indiscrezioni che lo volevano impegnato in incontri segreti, chiarendo che non esiste alcun contatto in corso. Pur riconoscendo il valore del calciatore, il direttore sportivo ha spiegato come il Calciomercato Lazio debba basarsi su valutazioni a 360 gradi, tenendo conto di equilibri tecnici ed economici. Le operazioni, infatti, devono rispondere alle reali esigenze indicate dall’allenatore.

Infine, Fabiani ha affrontato il tema Nuno Tavares, definendolo a tutti gli effetti un patrimonio della Lazio. Al momento non sono arrivate richieste ufficiali e il giocatore resta centrale nel progetto. Tuttavia, come spesso accade a gennaio, potrebbero aprirsi nuove opportunità da valutare con attenzione.

Il dirigente ha concluso elogiando il lavoro di Sarri e del gruppo squadra, capace di ottenere risultati importanti nonostante le numerose assenze. Il messaggio è chiaro: il Calciomercato Lazio va gestito senza isterismi, con razionalità e visione strategica.