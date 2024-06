Calciomercato Lazio, Fabiani lavora per RINFORZARE la rosa: ecco i nomi VALUTATI dal club. Gli ultimi aggiornamenti

La Lazio ha deciso che Marco Baroni sarà il nuovo allenatore e per questo il presidente e il ds Fabiani lavorano attivamente per rinforzare la rosa. Come riporta il Corriere dello Sport i nomi che ruotano in orbita biancoceleste sono molti e, soprattutto giovani.

Tra questi per la fascia mancina è stato attenzionato Rafa Obrador, del Real Castilla, stessa squadra da cui la Lazio ha preso Gila. Occhi anche su Bilal El Khannouss, trequartista del Genk che ha all’attivo 13 presenze con la nazionale del Marocco e 3 gol e 6 assist in stagione. Dal Boca attenzione a Ezequiel Fernandez, classe 2002, che però ha una clausola di 13 milioni. Dalla Turchia rilanciano il nome di Manaj, del Sivasspor, mentre sempre in tema di baby gioiellini ci sono i nomi di un classe 2003, Casadei del Chelsea, e di un 2005, Munoz Lopez del Barcellona. Quest’ultimo in scadenza potrebbe arrivare a zero.