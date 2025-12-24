Calciomercato Lazio, Fabiani è pronto a chiudere per quel giocatore promettente e potenziare l'attacco - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, occhi su Valentin Carboni: possibile innesto a gennaio. Il club biancoceleste valuta l’argentino dell’Inter, attualmente in prestito al Genoa

Il Calciomercato Lazio si prepara a gennaio con l’obiettivo di rinforzare centrocampo e trequarti, mantenendo la strategia di puntare su giovani italiani Under 23 che non incidono sui parametri di bilancio. Tuttavia, potrebbe arrivare uno strappo alla regola con l’interesse per Valentin Carboni, attualmente in prestito al Genoa dall’Inter.

Il giovane talento argentino ha già mostrato qualità importanti: corsa, tecnica sopra la media e un buon tiro dalla distanza. Dopo una stagione positiva al Monza, a Genova sta faticando a trovare spazio. In questa prima parte di stagione ha collezionato solo 548 minuti e una rete, segnalando qualche difficoltà di adattamento al club rossoblù. Questo scenario apre la porta a un possibile rientro all’Inter già nella sessione invernale di mercato, e qui entra in gioco la Lazio.

I biancocelesti, alla ricerca di elementi di qualità per rinforzare il reparto offensivo e la trequarti, potrebbero farsi avanti con una proposta di prestito. L’operazione sarebbe valutata attentamente, soprattutto per quanto riguarda la formula contrattuale: i dirigenti della Lazio dovranno capire se l’Inter accetterà un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

L’interesse per Carboni conferma la volontà della società di puntare su giovani con prospettiva e qualità già dimostrate, in grado di integrarsi rapidamente nel progetto di Maurizio Sarri. La scelta di gennaio potrebbe rappresentare un’occasione importante per rinforzare la rosa senza gravare eccessivamente sul bilancio, rispettando la filosofia della Lazio di valorizzare talenti emergenti.

Secondo quanto riportano Corriere dello Sport e La Repubblica, Carboni resta uno dei profili più seguiti in questa fase del Calciomercato Lazio, e le prossime settimane saranno decisive per capire se l’affare potrà concretizzarsi, aggiungendo nuova qualità alla squadra capitolina in vista della seconda parte di stagione.

