Calciomercato Lazio, Fabbian pronto ad essere comprato dai biancocelesti? Si può sostituire quel giocatore

La Lazio si trova in una situazione economica delicata e il calciomercato Lazio di gennaio sarà decisivo. La società deve generare liquidità per rientrare nel limite del 70% del parametro del costo del lavoro allargato e garantire sostenibilità finanziaria. Questo vincolo rende necessarie operazioni mirate, sia in uscita sia in entrata, per bilanciare le casse e mantenere competitiva la squadra.

Nel quadro del calciomercato Lazio, il centrocampista Mattéo Guendouzi è il principale candidato a lasciare il club. La cessione del francese potrebbe portare nelle casse biancocelesti almeno 30 milioni di euro, una cifra fondamentale per alleggerire il bilancio e creare margini per nuovi investimenti. Circa la metà di questa somma sarebbe destinata all’acquisto di un profilo adatto a sostituire Guendouzi, consentendo così alla Lazio di non indebolire il reparto e di mantenere competitività sul campo.

Questa strategia rappresenta la filosofia del calciomercato Lazio a saldo zero: vendere giocatori per poter reinvestire e rinforzare la squadra senza compromettere la sostenibilità economica. Senza la cessione di Guendouzi, infatti, le opzioni per nuovi acquisti sarebbero molto limitate, soprattutto considerando il tetto sul costo del lavoro.

Il club punta a costruire un centrocampo giovane e dinamico, con calciatori capaci di garantire rendimento immediato ma anche prospettiva di crescita. Il calciomercato Lazio dei prossimi mesi sarà quindi guidato da esigenze finanziarie, ma allo stesso tempo dovrà assicurare qualità alla rosa, con innesti mirati per sostenere le ambizioni sportive.

In sintesi, la cessione di Guendouzi sembra inevitabile: rappresenta una possibilità concreta per generare plusvalenze e creare spazio finanziario. La Lazio punta a rispettare i vincoli imposti dal parametro del costo del lavoro, rafforzando al contempo il proprio organico. Il calciomercato Lazio si preannuncia quindi intenso e strategico, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e sostenibile, capace di affrontare la seconda parte di stagione con fiducia e ambizione.

