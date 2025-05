Condividi via email

Calciomercato Lazio, senza Europa 5 gioielli a rischio cessione: la strategia di Lotito. La situazione

Secondo quanto riporta Il Messaggero, in attesa del finale di stagione, ieri sera c’è stato un incontro tra Lotito e Fabiani, durante il colloquio si è parlato dei possibili nuovi innesti per la prossima stagione, ma se la Lazio non dovesse centrare l’obiettivo Europa, il calciomercato Lazio dovrà passare necessariamente da alcune cessioni.

In pole ci sarebbe Tavares, la cui valutazione per il club si aggira intorno ai 35-40 milioni simile a quella di Rovella, un po’ più alta invece quella per Guendouzi. Sarebbero previsti dei sondaggi anche su Gila e Isakesn. Vedremo gli sviluppi a fine stagione.