Calciomercato Lazio, si pensa a Eliasson per le fasce

Il centrocampista svedese che milita nel Bristol City, sarebbe il colpo pensato da Tare per rinforzare le fasce della Lazio

Oltre ad Escalante per giugno e qualche movimento in uscita, il mercato invernale della Lazio è stato molto statico.

Nei giorni passati si era parlato insistentemente di Paloschi come obiettivo principale per migliorare la rosa di Inzaghi. L’idea principale era infatti quella di aggiungere una pedina nel parco attaccanti, ma le cose sembrano cambiate: con i continui infortuni di Marusic e con Jony che si sta mettendo in luce ma ancora non è quello di Malaga, la preoccupazione principale diventerebbe fortificare le fasce. Per questo si è pensato ad Eliasson: centrocampista svedese di passaporto brasiliano, capace di giocare su entrambe le corsie laterali ed in forza al Bristol City. La situazione attuale è abbastanza complicata, anche con la questione Lulic da definire, quindi molto probabilmente la trattativa slitterà a giugno. Il giocatore è in scadenza nel 2021 e la società inglese chiede €8mln. Vedremo come evolveranno gli ultimi giorni di mercato biancoceleste.