Calciomercato Lazio, resta forte la candidatura di Paloschi

Paloschi, in forza alla Spal, resta il nome caldo per l’attacco della Lazio: il giocatore è stato richiesto da Inzaghi

È Paloschi il nome caldo per il mercato della Lazio. Inzaghi ha chiesto un’alternativa per il pacchetto offensivo: un colpo low cost da affiancare ai presenti. La candidatura dell’attaccante della Spal è sostenuta dall’altro Inzaghi, Pippo, che ha accolto sotto la sua ala protettiva il giovane Alberto, ai tempi del Milan etichettato come un «predestinato». La carriera di Paloschi, in realtà, non ha seguito le aspettative: a quel gol arrivato dopo solo venti secondi dal suo esordio in Serie A, è seguita un’alternanza di esperienze non del tutto positive.

Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore potrebbe essere rilanciato dal tecnico della Lazio: il potenziale c’è oltre ad avere esperienza sia in Italia che in Premier League. Alla Spal non riesce ad entrare nelle grazie di Semplici col quale ha collezionato solo 12 presenze, per questo Roma potrebbe essere la giusta piazza per ricominciare.