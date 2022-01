Calciomercato Lazio, Durmisi in prestito allo Sparta Rotterdam

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Si muove il calciomercato in uscita della Lazio: definita la chiusura dell’operazione con lo Sparta Rotterdam per Durmisi

Continua a muoversi incessantemente il mercato in uscita della Lazio. Come riferito da TMW, il DS dei biancocelesti Igli Tare ha concluso in questi minuti la trattativa con lo Sparta Rotterdam per il prestito di Durmisi.

Dopo Vavro e l’imminente cessione di Muriqi al Maiorca, la società di Lotito continua dunque a crearsi un margine importante per operare in entrata negli ultimissimi giorni di mercato.