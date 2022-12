Calciomercato Lazio, due possibili acquisti per il settore giovanile

Calciomercato Lazio, i biancocelesti sono a lavoro per rinforzare anche il settore giovanile con due possibili rinforzi che saranno in prova

La Lazio approfittando della sosta per il mondiale, sta iniziando a lavorare per il calciomercato anche per il settore giovanile. Il direttore sportivo Fabiani avrebbe messo nel mirino due giovani polacchi ovvero Antoni Franke e Bartłomiej Barański.

I due ragazzi saranno in prova a Formello fino a mercoledì, per consentire a mister Sanderra di poterli valutare e dare il suo ok definito per la loro permanenza. A riportare la notizia è sportowefakty.wp