Calciomercato Lazio, due biancocelesti in uscita. Lo scenario. Il club capitolino aspetta offerte per Marcos Antonio e Basic

Come riferito da il Corriere dello Sport edizione romana, la Lazio ha necessità di puntellare la rosa per competere su tre fronti, ma serve anche cedere quei giocatori che non hanno convinto.

La società aspetta offerte per Marcos Antonio e Basic. In caso di cessione si libererebbero due slot per acquisire nuovi innesti. Marcos Antonio è nel mirino del Flamengo, Sassuolo e Salernitana, ma ha avuto richieste anche da club di Bundesliga e Premier League. Basic, invece, potrebbe tornare in Ligue1. Il club capitolino vorrebbe cedere entrambi con la formula del prestito con obbligo di riscatto