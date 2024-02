Calciomercato Lazio, dubbi della Juve su Felipe Anderson? Cosa sta succedendo

Calciomercato Lazio, dubbi della Juve sul possibile acquisto di Felipe Anderson? Le ultime novità sul brasiliano

Come scrive Tuttosport, per la Juve dell’anno prossimo si potrebbe tornare a puntare con decisione sull’usato sicuro, rinunciando al lancio di giovani con una certa continuità. E sarebbe quindi la spiegazione al possibile addio di Matias Soulé, che in estate farà ritorno dal prestito al Frosinone.

A quel punto si andrebbe a stringere per Felipe Anderson, in scadenza di contratto con la Lazio al termine di questa annata. Uno scenario per ora, ma i bianconeri scioglieranno le riserve soltanto dopo aver capito chi sarà l’allenatore nella prossima annata.