Calciomercato, dalla Turchia: Lazio in pole per Dorukhan Tokoz

Lazio in pole per Dorukhan Tokoz. È quanto circola in Turchia, il centrocampista del Besiktas rimpiazzerebbe Badelj ormai in partenza

Dorukhan Tokoz è l’obiettivo della Lazio. Almeno stando a quanto riportato da Aksam.com.tr. Il giocatore – centrocampista del Besiktas – sarebbe stato individuato per rimpiazzare Badelj, ormai sempre più lontano da Roma. Tre gol e tre assist sono il suo biglietto da visita, insieme ad una buona stagione disputata in Super Lig. Dalla Turchia, arrivano notizie di un’offerta di 7 milioni presentata dalla dirigenza capitolina ma respinta dal club turco. In patria, sono sicuri: la pista è calda.