Calciomercato Lazio, offerta doppia di Lotito per Ricci e Sanabria: la risposta di Cairo

Calciomercato Lazio, doppia offensiva di Lotito col Torino per Sanabria e Ricco: Cairo risponde picche al patron biancoceleste

Prima di chiudere per Castellanos, Claudio Lotito aveva tentato un doppio colpo per il calciomercato Lazio.

Nell’incontro di ieri a Milano tra Cairo e Lotito, il patron ha offerto, come riportato dal Corriere dello Sport, 35 milioni di euro complessivi per la coppia Sanabria-Ricci. Il presidente granata ha rifiutato ma Lotito, ora che Sanabria non è più una priorità, è pronto a tornare alla carica per il regista che resta il preferito di Sarri.