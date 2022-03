Calciomercato Lazio, nome nuovo per la difesa: i dettagli

La Lazio pensa al prossimo calciomercato e a rinforzare soprattutto la difesa: un nome nuove sul taccuino di Tare

Nonostante la stagione non sia ancora finita e ci sia l’Europa da conquistare in casa Lazio si pensa al calciomercato. Un reparto sotto osservazione e senza alcun dubbio la difesa, con Romagnoli che sembra il nome più caldo.

Ma, come riportato da Il Messaggero, i biancocelesti starebbero sondando tante piste alternative. Sul taccuino di Tare sarebbe finito Wout Faes, difensore del Reims, nazionalità belga, classe ’98. Il difensore è di proprietà del Reims e in questa stagione si sta mettendo in mostra. Si tratta di un giocatore forte fisicamente, visti i suoi 187 cm, e che può giocare sia da centrale destro che da centrale sinistro. Ed è anche per questo che è un nome che andrebbe tenuto in considerazione.