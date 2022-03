Romagnoli Lazio, affare da chiudere in tempo brevi: il Milan si rifà sotto

Calciomercato Lazio: i biancocelesti devono chiudere l’affare Romagnoli in tempi brevi. Il Milan si è rifatto sotto

È Alessio Romagnoli l’obiettivo numero uno della Lazio in vista della prossima stagione. Il difensore va in scadenza a giugno, ma la trattativa va chiusa in tempi brevi. Sul calciatore infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe tornato con decisione il Milan intenzionato a convincerlo a rinnovare il contratto.

L’offerta di Lotito è stata di 3 milioni totali, con una base fissa bassa e alcuni bonus difficili da raggiungere. I rossoneri, invece, sono pronti a superare quella cifra e arrivare ai 3,2 milioni di base fissa. Il presidente della Lazio dovrebbe allora almeno pareggiare l’offerta. Romagnoli ha dato la sua disponibilità ai biancocelesti, ma guarda anche ai suoi interessi e spera in un contratto importante. E allora Lotito dovrà fare uno sforzo per convincerlo e farlo anche in tempi ristretti.