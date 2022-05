Calciomercato Lazio, Romagnoli o Ferrari per la difesa

La difesa è il reparto da ricostruire in casa Lazio nel prossimo calciomercato: due i nomi caldi in casa biancoceleste

La difesa è il reparto da ricostruire in casa Lazio nel prossimo calciomercato. E sembrano essere due i nomi caldi in casa biancoceleste.

Come rivelato da Il Corriere dello Sport, i capitolini, visto l’addio di Luiz Felipe e la situazione Acerbi, dovrà comprare due centrali. Romagnoli è il sogno, ma servirebbe alzare l’offerta. Molto più probabile però, a oggi, una permanenza al Milan. Ed è per questo che starebbero prendendo corpo l’ipotesi Ferrari, Il 30enne del Sassuolo costerebbe 6/7 milioni di euro e non avrebbe troppe pretese di ingaggio, guadagnando 1,2 milioni con i neroverdi.

Il secondo centrale? Casale resterebbe l’obiettivo principale. Sarri penserebbe a Rugani, ma quest’ultimo dovrebbe abbassare le sue pretese economiche. Insomma, tutto è in evoluzione.