Tante valutazioni sul calciomercato Lazio in questi giorni a Formello: il punto sugli uomini di Gattuso in vista della prossima stagione

La Lazio guarda con attenzione al mercato estivo per rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. La società biancoceleste ha individuato tra le priorità l’acquisto di un nuovo centravanti, mentre contemporaneamente valuta eventuali cessioni tra i giocatori già presenti in rosa.

Tra questi, Boulaye Dia e Petar Ratkov sembrano essere i profili più vicini a lasciare Formello, anche se il club sta ancora valutando insieme a Gattuso ogni possibile scenario per garantire continuità tattica e profondità al reparto avanzato.

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Dieng è il profilo preferito: numeri e versatilità

Attualmente, il nome in cima alla lista della Lazio è quello di Bamba Dieng, attaccante senegalese classe 2000 in forza al Lorient. Dieng arriva da una stagione di grande rendimento, con 16 reti in 26 presenze, che ne hanno confermato la qualità sotto porta e la capacità di incidere in più contesti tattici.

La dirigenza biancoceleste ha già avviato contatti preliminari con l’entourage del calciatore per valutare la fattibilità dell’operazione, anche se dovrà fare i conti con la concorrenza di altri club interessati al giocatore. L’obiettivo è chiudere la trattativa nelle prossime settimane per assicurarsi un rinforzo che possa dare subito impatto alla squadra.

Esposito alternativa e profondità per l’attacco

Oltre a Dieng, tra le soluzioni monitorate dalla Lazio figura Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari che gode della piena stima di Gattuso. L’ostacolo principale resta il costo del cartellino, circa 15 milioni, ritenuti fin troppo elevati, ma il giovane italiano potrebbe rappresentare un’opzione aggiuntiva per aumentare la profondità del reparto offensivo, specialmente dopo l’addio di Pedro e con il futuro di Matteo Cancellieri ancora incerto, conteso da diversi club come la Fiorentina.

La società romana sta quindi lavorando su più fronti, con l’obiettivo di allestire un attacco più completo, versatile e competitivo, pronto a sostenere le ambizioni della squadra nella nuova stagione di Serie A e nelle coppe. La strategia punta a garantire equilibrio tra talento, esperienza e duttilità tattica, elementi fondamentali per soddisfare le richieste del tecnico e rafforzare le chance della Lazio in tutte le competizioni.