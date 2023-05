Calciomercato Lazio, un obiettivo stregato dagli elogi di Sarri! Ultime

Calciomercato Lazio, Krasniqi, ala del Cluj e obiettivo dei biancocelesti, ha ringraziato Sarri per i complimenti ricevuti

Intervistato da Pro Sport, Krasniqi, ala del Cluj e obiettivo del calciomercato Lazio, ha dichiarato:

Ora sono concentrato sul Cluj e darò il massimo. Ma se arrivano offerte sono felice di riceverle in qualsiasi momento. Mi sento onorato di sapere che ci sono top club che mi seguono. Questo mi fa lavorare ancora di più per il mio sogno. Bello che Sarri mi abbia elogiato. Ne sono onorato. Penso di potermela giocare in qualsiasi campionato europeo