Calciomercato Lazio, Fabiani chiaro sul futuro di Kamada: la rivelazione

Calciomercato Lazio, Angelo Fabiani ha chiarito quello che sarà il futuro di Daichi Kamada in biancoceleste: le sue dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a Radiosei, Angelo Fabiani ha parlato così di Daichi Kamada, caso aperto del calciomercato Lazio:

KAMADA– «Kamada è mortificato perché non riesce a dare per quello che potrebbe dare. Noi vorremmo tenerlo, ma non prevedo il futuro».

