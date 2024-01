Fabiani: «Soddisfatti del derby, situazione Kamada? Non prevedo il futuro» Le parole del direttore sportivo

Intervistato in serata a Radiosei, Angelo Fabiani, ha parlato cosi di alcuni temi caldi in casa Lazio:

DERBY– «Il derby è sempre importantissimo, per motivazioni diverse. Questo era particolare anche perché a ridosso del compleanno della Lazio. Siamo pienamente soddisfatti della vittoria, ma se ne sta parlando troppo. Non i tifosi, ma proprio noi a Formello. Dobbiamo invece pensare al Lecce. Abbiamo visto a inizio stagione che non si può sottovalutare nessuno. Veniamo da tre vittorie ma vogliamo tornare in Europa, quindi quanto fatto non basta ancora.

RIGORE DERBY- «il commento di Massimo Mauro sul rigore che ci hanno dato al derby? Ha detto una stupidaggine. I commentatori dovrebbero essere terzi.

MANDAS- «Mandas? Per noi è un predestinato. Sarri ha fatto bene a mandarlo in campo in una partita così importante e particolare. Ritengo sia presto per parlare del rinnovo di Sarri,

KAMADA– «Kamada è mortificato perché non riesce a dare per quello che potrebbe dare. Noi vorremmo tenerlo, ma non prevedo il futuro.

RINNOVI ANDERSON E ZACCAGNI– «Per quel che riguarda Anderson noi quello che dobbiamo fare lo abbiamo fatto. Sta a lui decidere cosa fare. Noi siamo pronti a rinnovare. Vale lo stesso per Zaccagni