Calciomercato Lazio, Dia già in gruppo a Formello: ma Fabiani vuole chiudere un ultimo COLPO. Le ultimissime

Come riporta il Corriere dello Sport, per Dia sono già avvenute: visite mediche, firma sul contratto sino al 2028 e primo allenamento al centro sportivo di Formello. Il giocatore ieri pomeriggio era in campo con la Lazio.

Scambio di documenti e operazione ufficializzata in serata. Il mercato della Lazio non è chiuso, ma dovranno verificarsi incastri perfetti. Lotito si riserva il colpo Folorunsho (previsti altri contatti), l’unico peraltro che non impatterebbe sulle liste.