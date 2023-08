Calciomercato Lazio, dalla Francia: una big di A su Guendouzi. Il giocatore ha già espresso la sua preferenza. I dettagli

Potrebbe non essere finito qui anche il mercato dell’Inter per quanto concerne il centrocampo: dopo il nulla di fatto per Samardzic, l’ultima idea è quella che porta a Mattéo Guendouzi. La voce rimbalza dalla Francia.

L’Equipe racconta di un calciatore ormai in uscita dall’Marsiglia, sulle cui tracce ci sarebbero sia i nerazzurri che la Lazio. La preferenza del giocatore sarebbe quella di un ritorno in Premier League, ma al momento mancano le offerte. Questione che resta da monitorare.