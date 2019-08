Calciomercato Lazio, anche Cosgrove per l’attacco

Dalla Scozia arriva il nuovo nome per l’attacco: Sam Cosgrove. Centravanti dell’Aberdeen, classe 1996 e fisico imperante

Allo scacchiere di Inzaghi manca ancora qualche pedina. Il mister ha chiesto un altro attaccante e lo ha fatto a gran voce. La situazione legata a Caicedo non è ancora del tutto chiara e la Lazio si guarda intorno, tra vecchi pallini e nuove proposte. Dalla Scozia, è arrivato anche il nome di Sam Cosgrove, giovane centravanti dell’Aberdeen: 30 presenze e 16 gol in Premiership, questo il suo biglietto da visita. Classe 1996 e fisico imperante: 192 centimetri di altezza e grande abilità nel gioco aereo. È legato al club scozzese fino al 2022 e si è subito presentato bene anche in questo nuovo campionato: 9 reti in 8 gare. Doppietta al debutto contro gli Hearts, 6 reti in Europa League ed uno contro il Dundee in coppa.

Il prezzo del suo cartellino è contenuto e la Lazio potrebbe mettere a segno un interessante colpo low cost.