Lazio, ottimismo per Lazzari: potrebbe esserci contro la Roma

Manuel Lazzari, dopo l’intervento alla mano, ha lasciato la clinica Paideia: il giocatore potrebbe tornare già oggi ad allenarsi

Manuel Lazzari è stato dimesso. Il terzino della Lazio ha lasciato la clinica Paideia dopo l’intervento alla mano. Una frattura rimediata durante l’ultima amichevole contro la Primavera, poi l’operazione lampo, ora il recupero altrettanto veloce. Uno stop che non ci voleva a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato, ma che non preoccupa l’ambiente: il giocatore sta bene e potrebbe esordire nel derby. Come riportato dal Corriere della Sera, Inzaghi è cauto: valuterà giorno per giorno le condizioni del suo pupillo, ma la speranza di vederlo contro la Roma c’è. Il ragazzo non vuole perdere tempo e già da oggi pomeriggio potrebbe tornare in campo con un tutore specifico. Intanto Patric si prepara per la prima contro la Sampdoria.