Lazio Primavera, De Angelis ai saluti: c’è il Cosenza

Roberto De Angelis lascia la Lazio. Dopo otto anni coi colori biancocelesti addosso, il classe 2001 vestirà la maglia del Cosenza

Otto stagioni con la maglia della Lazio sulle spalle. Otto stagioni a vivere un sogno da protagonista e da tifoso. De Angelis saluta Roma e i colori biancocelesti: il difensore, classe 2001, lascia la Primavera di Menichini per spiccare il volo altrove, a Cosenza. Una nuova avventura per mettere in mostra il suo valore e farsi le ossa, per poi – magari un giorno – tornare a sfoggiare l’Aquila sul petto.

Come riportato dal portale Seriebnews.com, il ragazzo è già pronto a vestire la nuova casacca, anche se nel suo cuore ci sarà sempre spazio per la Lazio.