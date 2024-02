Calciomercato Lazio, si allontana Rafa Silva: un top club in pressing sull’attaccante

Calciomercato Lazio, potrebbe sfumare il colpo Rafa Silva in casa biancoceleste: il Galatasaray in pressing sull’attaccante

Il calciomercato Lazio potrebbe presto depennare dal proprio taccuino il nome di Rafa Silva, attaccante pupillo di Sarri in scadenza di contratto con il Benfica al termine della stagione e obiettivi dei biancocelesti per l’estate.

Come riportato dal quotidiano turco Fanatik infatti, il Galatasaray ha offerto un ricco contratto a lungo termine al classe ’93 per convincerlo a forzare la mano con il Benfica lasciando da subito il Portogallo. In Turchia il mercato chiude il 9 febbraio.