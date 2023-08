Calciomercato Lazio, Lotito a sorpresa verso un altro colpo in attacco: su chi sta lavorando il presidente biancoceleste

Secondo Sky Sport Claudio Lotito avrebbe in canna un altro colpo per il calciomercato Lazio.

La Lazio ha infatti avuto contatti con il Perugia per Giuseppe Di Serio, attaccante classe 2001 di grande prospettiva, autore di 6 gol nella passata stagione tra Serie B e Coppa Italia. L’obiettivo della Lazio è quello di avere un attaccante di prospettiva di proprietà e per questo punta Giuseppe Di Serio. Il club di Lotito ha già avuto contatti con il Perugia per acquistarlo e pensa poi a girarlo in prestito per farlo crescere.